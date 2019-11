Quatro mulheres morreram após um automóvel colidir com um muro na avenida Jacu Pêssego, na zona leste de São Paulo, em São Miguel Paulista, na madrugada deste sábado, 16. O acidente aconteceu por volta de 0h30, na altura do número 1.905 da via.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Luana de Cássia Rodrigues, 21, Jaqueline de Souza Silva, 22, Viviane Nascimento Silva e uma quarta mulher, ainda não identificada, morreram no local.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML Central).

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, duas outras pessoas se machucaram na colisão. O motorista, de 19 anos, e uma adolescente de 17, foram encaminhados ao Hospital Santa Marcelina de Itaquera, onde permanecem internados.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo modelo Hyundai HB20, vermelho, perdeu o controle e se chocou contra o portão e a coluna de concreto de uma residência, causando danos a dois carros que estavam estacionados na garagem.

Foi requisitado perícia ao local e o caso registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor pelo 63º DP (Vila Jacuí), que apura os fatos.