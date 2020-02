O funcionamento de serviços públicos e privados na capital paulista terá alterações no carnaval, que acontece entre o próximo sábado, dia 22, e quarta-feira, 26. Confira a seguir as mudanças nos horários de bancos, transporte público, entre outros.

Bancos

As agência bancárias funcionam até a próxima sexta-feira, 21. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento ao público na segunda, 24, e terça-feira de carnaval, 25. Na quarta-feira de Cinzas, o início do expediente será às 12h, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.

Correios

Todas as unidades de atendimento funcionarão normalmente até sexta-feira, bem como a rotina de entregas de cartas e encomendas em todo o País. Na segunda e terça-feira não haverá atendimento nas agências e também não ocorrerá a entrega de objetos postais. O atendimento e as entregas serão retomados a partir de quarta-feira.

Durante o feriado prolongado, os Correios disponibilizam o serviço de Achados e Perdidos. Quem encontrar documentos de outras pessoas poderá entregá-los pessoalmente em qualquer agência dos Correios ou depositá-los nas caixas de coleta. Depois de cadastrados, os documentos ficam à disposição para serem resgatados pelo período de 60 dias. Após esse prazo, eles são encaminhados ao órgão emissor/origem.

Poupatempo

No carnaval, todas as unidades do Poupatempo no Estado de São Paulo estarão fechadas na segunda e terça-feira. O atendimento será retomado na quarta-feira de Cinzas a partir das 12h. No sábado, 22, e a partir de quinta-feira, 27, todas as unidades abrirão normalmente.

Detran-SP

As unidades do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) em todo o Estado estarão fechadas na segunda e terça-feira de Carnaval. No sábado o expediente será normal para as unidades que já funcionam aos sábados.

O atendimento será retomado integralmente na quarta-feira de Cinzas às 12h. Os serviços do Detran SP, oferecidos nos postos do Poupatempo, também não estarão disponíveis nessas datas. A partir de quinta-feira, todas as unidades abrirão em seus horários habituais.

Procon-SP

O atendimento pessoal nos postos Poupatempo Sé, Santo Amaro e Itaquera funcionam no sábado, das 7h às 13h. De Domingo até terça-feira não haverá funcionamento. As atividades serão retomadas na quarta-feira, com atendimento das 12h às 19h.

Já as audiências, administrativo, ouvidoria, atendimento telefônico (151), atendimento eletrônico, núcleos regionais em Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba só estarão operando na quarta-feira de Cinzas, a partir das 12h.

A abertura dos Procons municipais fica a critério da administração municipal. O aplicativo do Procon-SP funciona ininterruptamente para consultas e reclamações.

Shoppings

A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) informa que os shoppings abrirão todos os dias de Carnaval, das 10h às 22h. Na quarta-feira, 26, haverá ponto facultativo, e o horário será alterado, com funcionamento das 14h às 20h. Já nas praças de alimentação e lazer, o horário será das 11h às 22h entre o sábado e a quarta-feira.

Parques municipais

Os parques administrados pela Prefeitura de São Paulo funcionarão no horário normal no período de carnaval. No caso do Parque Ibirapuera, os portões 9 e 10, próximo ao Monumento às Bandeiras e à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), permanecerão fechados das 6h às 20h por conta dos bloqueios na avenida Pedro Álvares Cabral nos dias 22, 23, 24, 25, 29 de fevereiro e 1º e 8 de março de 2020.

Metrô/CPTM

Para atender aos foliões, as empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) terão esquema especial de operação no período do carnaval. Haverá aumento no número de funcionários nas estações de metrô e da CPTM onde está previsto maior fluxo de passageiros. As empresas também vão ter número maior de trens disponíveis para colocar em circulação de acordo com a demanda.

Nos dias 24, 25 e 29 de fevereiro, a Estação Tiradentes na Linha 1-Azul do Metrô ficará fechada das 12h às 19h por conta de megablocos na região.

Rodízio

O Rodízio Municipal para veículos leves e pesados será suspenso em período integral nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro na cidade.

Zona Azul

O sistema de estacionamento rotativo pago (Zona Azul) estará suspenso nos bolsões internos e nas vias do entorno do Parque Ibirapuera nos dias 22, 23, 24 e 25, ao longo do carnaval, e no final de semana de 29 de fevereiro e 1º de março, no pós-carnaval. Na terça-feira, a Zona Azul estará suspensa em toda a cidade.

Faixas exclusivas e corredores de ônibus

A circulação de veículos de passeio e táxis em corredores e faixas exclusivas de ônibus à esquerda e à direita é liberada na terça-feira, 25. A liberação vale até as 4h da quarta-feira, 26. O tráfego de táxis por esses locais está liberado independentemente de haver passageiro.

Unidades de Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo informa que durante o carnaval os hospitais, prontos-socorros, Assistências Médicas Ambulatoriais (AMA) 24h e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) funcionarão o dia todo, de forma ininterrupta.

As unidades de AMAs 12h, que atendem de segunda à sábado, inclusive nos feriados e pontos facultativos, atenderão das 7h às 19h no sábado, na segunda, terça e na quarta-feira. As AMA/UBS Integradas funcionarão nos dias de carnaval, apenas com pronto atendimento, das 7h às 19h.

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) que atendem 24h funcionarão apenas com demandas internas, não estarão abertos ao público nos dias de folia.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), os Ambulatórios de Especialidades (AE) e a Rede Municipal Especializada (RME) em doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)/Aids, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, ficarão fechadas nos dias de carnaval.

As AMA Especialidades e os Hospitais Dia, que abrem de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h, também não abrirão no carnaval. Todas as unidades voltarão a atender normalmente na quarta-feira, 26, a partir do meio-dia.

Hospitais veterinários

Os hospitais veterinários das zonas norte e leste da cidade fecharão no sábado, domingo e na terça-feira. As duas unidades atenderão em regime de plantão para urgências, das 7h as 10h, na segunda-feira. Na quarta-feira, o expediente será normal nas duas clínicas veterinárias, a partir das 5h45.

Pró-sangue

A Fundação Pró-Sangue, órgão vinculado à Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo, atenderá durante o período carnavalesco, mas as unidades funcionarão em esquema de plantão, com turnos diferenciados.

Segunda-feira, 24

– Posto Clínicas: 8h às 17h

– Posto Barueri: a definir

– Posto Dante: fechado

– Posto Mandaqui: 8h às 16h30

– Posto Osasco: 8h às 16h30

– Posto Stella Maris: 8h às 16h

Terça-feira, 25

– Posto Clínicas: 8h às 17h

– Posto Barueri: fechado

– Posto Dante: fechado

– Posto Mandaqui: fechado

– Posto Osasco: fechado

– Posto Stella Maris: fechado

Quarta-feira, 26

– Posto Clínicas: 8h às 17h

– Posto Barueri: a definir

– Posto Dante: fechado

– Posto Mandaqui: 13h às 16h30

– Posto Osasco: 13h às 16h30

– Posto Stella Maris: 8h às 16h