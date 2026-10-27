HomeNotíciasBrasilMatéria Programe-se Calendário de feriados 2027: veja a lista completa de datas e pontos facultativos 2 minutos de leitura Por Leonardo Coleto 27/10/26 10h01 - Atualizado: 27/10/26 10h01 Prefira a Tribuna no Google Calendário oficial do governo federal traz dez feriados nacionais em 2027, incluindo datas cívicas e religiosas como Tiradentes, Independência e Natal. Foto: Tribuna do Paraná. Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná! Seguir no Google