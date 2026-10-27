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Calendário de feriados 2027: veja a lista completa de datas e pontos facultativos

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 27/10/26 10h01
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Imagem mostra um calendário do mês de fevereiro de 2027, com uma marcação no dia 8, Carnaval.
Calendário oficial do governo federal traz dez feriados nacionais em 2027, incluindo datas cívicas e religiosas como Tiradentes, Independência e Natal. Foto: Tribuna do Paraná.
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