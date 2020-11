A Caixa Econômica Federal libera, nesta quinta-feira (26) mais uma rodada de pagamentos do Auxílio Emergencial e também do Auxílio Emergencial Extensão. São 3,6 milhões de beneficiários dos ciclos 3 e 4, nascidos em julho, com direito a sacar ou transferir os valores.

Segundo o banco, foram creditados R$ 3 bilhões. Desse total, R$ 1,2 bilhão são referentes às parcelas do Auxílio Emergencial e o restante, R$ 1,8 bilhão, às parcelas do Auxílio Emergencial Extensão.

Auxílio Emergencial Extens

Será feito também nesta quinta-feira (26) o pagamento da terceira parcela do Auxílio Emergencial Extensão para os beneficiários do Bolsa Família. Cerca de 1,6 milhão de pessoas com final de NIS 8 com o direito de receber R$ 421,5 milhões.

Durante todo o mês de novembro, mais de 16 milhões de pessoas cadastradas no Programa que foram consideradas elegíveis vão receber, no total, R$ 4,2 bilhões.

Calendário de pagamento dos ciclos 3 e 4

Data Beneficiários Nascido em 26/11/20 3,6 milhões Julho 28/11/20 7,3 milhões Agosto/Setembro 1º de dezembro 3,6 milhões Outubro 05/12/20 7 milhões Novembro/Dezembro