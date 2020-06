Será pago nesta segunda-feira (22) a terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a beneficiários do Bolsa Família, que estão qualificados no programa, que têm o Número de Identificação Social (NIS) com final 4.

publicidade

De acordo com a Caixa Econômica Federal, já foram processados 106,3 milhões de cadastros, dos quais 64,1 milhões foram considerados elegíveis. A consulta pode ser feita pelo site da Caixa.

Consulte o calendário da 3ª parcela do Auxílio Emergencial

Data Nº. de beneficiados Último dígito do NIS 18 de junho 1.926.557 dígito 2 19 de junho 1.923.492 dígito 3 22 de junho 1.924.261 dígito 4 23 de junho 1.922.522 dígito 5 24 de junho 1.919.453 dígito 6 25 de junho 1.921.061 dígito 7 26 de junho 1.917.991 dígito 8 29 de junho 1920.953 dígito 9 30 de junho 1.918.047 dígito 0

Como ter acesso ao auxílio emergencial?

A utilização do auxílio poderá ser feita pelo cartão do Bolsa Família, o Cartão Cidadão, ou pelo aplicativo Caixa Tem. É possível fazer compras online, pagamento de boletos e pagamentos com máquinas de cartão.

Baixe o APP correto!

Acesse o site para solicitar o Auxílio Emergencial https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio

https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio Faça o Download do Aplicativo para iOS

https://apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331

https://apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331 Baixe o aplicativo para Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio

Cuidado com as fraudes. Muitos app disponíveis para download podem enganar o beneficiário. Fuja desta cilada!

