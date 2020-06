Foi liberado nesta segunda-feira (1º) saques e transferências referentes à primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Os valores, segundo a Caixa Econômica Federal, serão depositados em poupanças sociais digitais para 2,4 milhões de pessoas nascidas em fevereiro, segundo calendário divulgado pelo banco.

Calendário para saque ou transferência do auxílio emergencial

Nascidos em Janeiro A partir de 30/05/20 Nascidos em Fevereiro A partir de 01/06/20 Nascidos em Março A partir de 02/06/20 Nascidos em Abril A partir de 03/06/20 Nascidos em Maio A partir de 04/06/20 Nascidos em Junho A partir de 05/06/20 Nascidos em Julho A partir de 06/06/20 Nascidos em Agosto A partir de 08/06/20 Nascidos em Setembro A partir de 09/06/20 Nascidos em Outubro A partir de 10/06/20 Nascidos em Novembro A partir de 12/06/20 Nascidos em Dezembro A partir de 13/06/20

Lembrando que a consulta da sua situação referente ao pagamento do auxílio emergencial pode ser feita no site da Caixa.

No sábado (30) os valores foram liberados para beneficiários nascidos em janeiro. Hoje é a vez dos nascidos em fevereiro. Na terça-feita será para os nascidos em março e assim por diante até o sábado dia 13 de junho, para os nascidos em dezembro, com exceção do domingo (7).

