A Caixa Econômica Federal vai liberar, nesta terça-feira (14), para cerca de 9,4 milhões de pessoas, a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600, para ajudar trabalhadores informais neste período de pandemia pelo coronavírus. O valor liberado nesta primeira etapa chega aos R$ 4,7 bilhões, segundo o banco.

Os recursos serão liberados para quem é beneficiário do Bolsa Família, e também aos inscritos no Cadastro Único. Lembrando que para receber os valores era preciso fazer um cadastro no site ou nos aplicativos oficiais para sistemas Android e iOS.

Saque em dinheiro começa dia 27 de abril

A opção de saque em espécie dos R$ 600 vai começar no dia 27 de abril. Os saques ocorrerão conforme o mês de nascimento do beneficiário. As retiradas ocorrerão no dia 27 para os nascidos em janeiro e fevereiro, no dia 28 para os nascidos em março e abril, 29 para os nascidos em maio e junho, 30 para os nascidos em julho e agosto. Em maio, será a vez de os nascidos em setembro e outubro sacarem o benefício no dia 4; e os nascidos em novembro e dezembro, no dia 5.

Onde será feito o saque do auxílio emergencial?

O saque ocorrerá em a necessidade de cartão em casas lotéricas e em caixas eletrônicos. Porém, a Caixa ressalta que não é necessário retirar o dinheiro, já que o mesmo pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, para pagamento de boletos e contas domésticas e para transferências ilimitadas sem custo para contas da Caixa e outros bancos nos próximos 90 dias. O saque será liberado conforme a classificação abaixo:

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

28 de abril – nascidos em março e abril

29 de abril – nascidos em maio e junho

30 de abril – nascidos julho e agosto

04 de maio – nascidos em setembro e outubro

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro

Calendário auxílio emergencial

*Terça-feira (14): crédito para 831.013 pessoas, das quais 273.178 com conta no Banco do Brasil e 557.835 trabalhadores nascidos em janeiro que serão pagos com poupança digital da Caixa a partir do meio-dia;

*Quarta-feira (15): crédito pela poupança digital para 1.635.291 pessoas nascidas em fevereiro, março e abril;

*Quinta-feira (16): crédito pela poupança digital para 2.282.321 pessoas nascidas em maio, junho, julho e agosto;

*Sexta-feira (17): crédito pela 1.958.268 poupança digital para pessoas nascidas em setembro, outubro, novembro e dezembro

*A segunda parcela será paga entre 27 e 30 de abril, dependendo do mês de nascimento do beneficiário.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇