A Caixa Econômica Federal divulgou o calendário do pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para beneficiários do Bolsa Família com número de identificação social (NIS) com final 13.

publicidade

+Leia mais! Ministério da Saúde vê estabilização na curva da pandemia e prepara protocolo de flexibilização

Segundo a Caixa, 117,7 milhões de pessoas já receberam entre uma e três parcelas do benefício. A verba total do governo federal para o pagamento das 3 parcelas do auxílio é de R$ 83,2 bilhões. Fique atento, pois o prazo para pedir o auxílio emergencial está no fim.

Consulte o calendário da 3ª parcela do Auxílio Emergencial

Data Nº. de beneficiados Último dígito do NIS 18 de junho 1.926.557 dígito 2 19 de junho 1.923.492 dígito 3 22 de junho 1.924.261 dígito 4 23 de junho 1.922.522 dígito 5 24 de junho 1.919.453 dígito 6 25 de junho 1.921.061 dígito 7 26 de junho 1.917.991 dígito 8 29 de junho 1920.953 dígito 9 30 de junho 1.918.047 dígito 0

Como ter acesso ao auxílio emergencial?

A utilização do auxílio poderá ser feita pelo cartão do Bolsa Família, o Cartão Cidadão, ou pelo aplicativo Caixa Tem. É possível fazer compras online, pagamento de boletos e pagamentos com máquinas de cartão.

+Loterias! Resultado da Quina 5298: veja os números sorteados nesta quinta

Baixe o APP correto!

Acesse o site para solicitar o Auxílio Emergencial https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio

https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio Faça o Download do Aplicativo para iOS

https://apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331

https://apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331 Baixe o aplicativo para Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio

publicidade

Cuidado com as fraudes. Muitos app disponíveis para download podem enganar o beneficiário. Fuja desta cilada!