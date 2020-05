Serão pagos nesta sexta-feira (29), pela Caixa Econômica Federal, a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para beneficiários do Bolsa Família e também a primeira parcela do auxílio para novos beneficiários que fazem aniversário em dezembro.

A primeira parcela será paga para 600 mil trabalhadores que estão em um novo lote de benefícios que foi liberado. São aqueles nascidos em dezembro. Já outro grupo que irá receber o auxílio emergencial nesta sexta-feira são 1,9 milhão de trabalhadores beneficiários do Bolsa Família que têm o NIS terminado em zero. Lembrando que a consulta da sua situação referente ao pagamento do auxílio emergencial pode ser feita no site da Caixa.

Calendário para saque ou transferência do auxílio emergencial

Nascidos em Janeiro A partir de 30/05/20 Nascidos em Fevereiro A partir de 01/06/20 Nascidos em Março A partir de 02/06/20 Nascidos em Abril A partir de 03/06/20 Nascidos em Maio A partir de 04/06/20 Nascidos em Junho A partir de 05/06/20 Nascidos em Julho A partir de 06/06/20 Nascidos em Agosto A partir de 08/06/20 Nascidos em Setembro A partir de 09/06/20 Nascidos em Outubro A partir de 10/06/20 Nascidos em Novembro A partir de 12/06/20 Nascidos em Dezembro A partir de 13/06/20

