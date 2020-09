A Caixa Econômica Federal está renegociando dívidas de contratos comerciais que estão em atraso. Trata-se do programa Você no Azul 2020, que trará condições a clientes do banco para pagamento de dívidas em atraso e beneficia pessoas físicas e empresas. O programa pretende atingir 3 milhões de pessoas físicas e 359 mil empresas com dívidas, sendo que mais da metade com dívidas de até R$ 3 mil.

publicidade

O público alvo do programa, porém, é composto por clientes que estejam com dívidas vencidas no montante entre R$ 50 e R$ 5 milhões. “A campanha traz um alívio para os clientes que estão com dificuldade de pagamento”, ressalta o presidente do banco, Pedro Guimarães.

Como renegociar as dívidas com a Caixa

É possível renegociar as dívidas por diversos canais de comunicação. De casa, o cliente pode renegociar seu contrato pelo WhatsApp no número 0800 726 0104, opção 3; pelo telefone no número 0800 726 8068, opção 8, ou pelo site da Caixa.

Quem preferir, pode solicitar atendimento pelas redes sociais do banco. As condições estão disponíveis também pelo Twitter (twitter.com/caixa) e pelo Messenger do Facebook.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.