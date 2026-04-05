Cacau Show bate recorde com vendas de R$ 500 milhões em dois dias

A Páscoa de 2026 consolidou-se como um marco para a Cacau Show. A gigante brasileira do setor de chocolates registrou recorde na reta final do feriado: apenas na sexta-feira (03/04), a marca atingiu R$ 300 milhões em vendas. No sábado (04/04), véspera da celebração, o faturamento somou outros R$ 200 milhões.

Ou seja, em dois dias a empresa somou vendas de R$ 500 milhões. O resultado foi divulgado por Alexandre Tadeu da Costa, conhecido como Alê Costa, fundador da marca.

“Mais um recorde batido! Em um sábado de Páscoa, faturamos 200M e continuamos contando”, escreveu Costa em uma publicação no Instagram.

Expectativa de vendas para a Páscoa 2026

Uma projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgada em março, apontava que o varejo brasileiro deveria movimentar cerca de R$ 3,57 bilhões na Páscoa de 2026.

Segundo a entidade, a expectativa era de um volume de vendas 2,5% maior em relação ao mesmo período do ano passado, já descontada a inflação. Caso os números sejam confirmados, a cifra será a maior da série histórica iniciada em 2005.

Apesar do avanço esperado nas vendas, o cenário internacional impactou o setor. A alta no preço do cacau elevou os custos de importação de chocolate em até 37%, reduzindo a entrada de produtos estrangeiros no país. Com isso, existia a tendência de que marcas nacionais ganhassem mais espaço na preferência dos consumidores.