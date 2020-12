A C&A está com cerca de 4.000 vagas temporárias abertas para todas as 295 lojas no Brasil. As oportunidades, criadas para reforçar a operação para o Natal e Ano Novo, são para operador de loja e caixa nas unidades da varejista. Os contratos variam entre 14 e 30 dias, com possibilidade de efetivação.

Os interessados devem se cadastrar até o dia 11 de dezembro pelo site Emprego Ligado (https://www.empregoligado.com.br/pt-br/empresa/2347/cea) e agências parceiras:

Para as vagas temporárias, a C&A diz que é necessário ter mais de 18 anos e ensino médio completo. Não é preciso ter experiência anterior, mas pede-se afinidade pelo atendimento ao cliente.

Como benefícios, a empresa oferece vale-transporte, refeição no local e treinamentos variados para as funções a serem realizadas.

