Brasília em alerta: cúpula discute invasão da Venezuela

Uma reunião de emergência mobilizou o alto escalão do governo brasileiro na manhã deste sábado (03/01), no Palácio Itamaraty, em Brasília. O encontro, iniciado às 10h30, foi convocado para tratar da invasão norte-americana à Venezuela, ocorrida na madrugada, que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro.

A ministra substituta das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, recebeu no Itamaraty o ministro da Defesa, José Múcio, e a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, que atua como ministra interina. Diversos diplomatas brasileiros também foram chamados para a reunião extraordinária.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está no Rio de Janeiro, participa por videoconferência. Segundo sua assessoria, ele retorna ainda hoje para a capital federal. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que estava de férias, também está a caminho de Brasília para acompanhar a situação.

Os ataques americanos atingiram múltiplos pontos estratégicos em Caracas e se estenderam aos estados de Aragua, Miranda e La Guaira, deixando um rastro de destruição na nação vizinha.

O paradeiro exato de Maduro permanece incerto. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o líder venezuelano foi capturado por forças militares americanas e já não está mais em território venezuelano. Em resposta, a vice-presidente Delcy Rodrigues exigiu provas de que Maduro e sua esposa, Cilia Flores, estão vivos.

Em suas redes sociais, o presidente Lula manifestou repúdio à operação militar: “A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz. A comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação”.