Os brasileiros que estão na cidade de Wuhan, na China, epicentro do surto do coronavírus, já embarcaram no voo que irá trazê-los de volta para o Brasil – mais especificamente para a cidade de Anápolis, em Goiás. Ao chegar no País, o grupo de 31 pessoas irá cumprir um período de quarentena de 18 dias. A previsão é de que eles cheguem na madrugada de domingo.

A estudante Indira dos Santos, de 34 anos, relatou ao pai, José Rubens Campos, a emoção do embarque. “Foi emocionante de verdade. Quando a gente entrou no avião disseram ‘bem-vindos ao Brasil”, escreveu Indira.

Já José Neves de Siqueira Junior, pai do estudante Vitor de Siqueira, de 28 anos, foi para Anápolis mesmo sabendo que não poderá ter contato com o filho pelas próximas semanas. “Nós estamos extremamente ansiosos. Formamos um núcleo pequeno de pais que estão aqui em Anápolis para que eles saibam que, mesmo sem poder abraçá-los agora, eles se sintam fortalecidos ao saber da nossa presença”, disse.

Durante a quarentena, três vezes ao dia, cada pessoa terá que passar por exames médicos, a fim de verificar sinais vitais e demais sintomas que possam surgir. Todos poderão circular por uma área externa e delimitada do prédio da base aérea, mas terão de usar máscaras cirúrgicas nesses momentos. A refeição será levada para o local e colocada em recipientes, para que todos se sirvam.

Concluída a quarentena de 18 dias sem nenhum tipo de reação suspeita, os repatriados e a tripulação acompanhante serão liberados para irem para casa.