Um relatório divulgado pela empresa sueca Truecaller nesta quarta-feira (4) mostrou que o Brasil é o país que mais recebe ligações indesejadas por mês. O levantamento mostra que o brasileiro recebe, em média, 45,6 ligações por mês. O país ficou em quarto lugar em spam por SMS, com média de 87 mensagens por usuário ao mês. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Entre o spam telefônico, as ligações de operadoras de telecomunicações e de provedores de internet são maioria, com 48% das ligações indesejadas. Já os serviços financeiros, fraudes e telemarketing registraram respectivamente 13%, 26% e 13% dos registros. Em dois anos, as ligações de fraudes subiram de 1% para 26%.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) disponibilizou em julho deste ano um serviço não perturbe para que consumidores pudessem solicitar o bloqueio de chamadas indesejadas. A empresa que não cumprir o serviço pode receber multa de até R$ 50 milhões.”