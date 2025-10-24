Brasil tem nove marcas de azeite entre os melhores do mundo em guia italiano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nove azeites de marcas brasileiras entraram no guia italiano Flos Olei 2026. Tradicional no setor. A lista reúne 500 das melhores marcas ao redor do mundo, com um total de 57 países.

O Rio Grande do Sul é o estado que mais aparece na lista, com sete marcas diferentes. Em seguida está Minas Gerais, com dois azeites. O número total de brasileiros em 2025 é menor que o da edição anterior, quando o Brasil apareceu 11 vezes.

A publicação só inclui azeites com pontuação acima de 80 pontos, que são conferidos por degustadores profissionais. Eles avaliam pontos positivos, como aroma e sabor frutados, e negativos, se tinha gosto rançoso ou metálico, seguindo metodologia do Conselho Oleícola Internacional (COI).

Veja a lista, por ordem crescente de pontuação, com preços e onde comprar os azeites brasileiros que estão no guia.

BORRIELLO

O mineiro totalizou 81 pontos. Custa R$ 80,19, na versão com 250 ml, e R$ 129,80, com 500 ml. Está disponível em azeiteborriello.com.br.

AZEITE VEROLÍ

O outro representante de Minas Gerais conquistou 86 pontos. São quatro opções da marca, cada uma por R$ 79 (250 ml). Podem ser compradas em azeiteveroli.com.br.

AL-ZAIT & CO.

A marca gaúcha alcançou nota 87. Oferece azeites que variam entre R$ 120 (250 ml) e R$ 210 (500 ml) e podem ser adquiridos em al-zait.com.

AZEITE BEM-TE-VI

Com destaque de 89 pontos, custa R$ 64 (250 ml) e também é possível adquirir o combo com seis unidades, por R$ 350. É possível encontrá-lo em loja.azeitebemtevi.com.br.

CAPELA DE SANTANA

A terceira produção do Rio Grande do Sul no guia conquistou 90 pontos. Da safra de 2025, saem por R$ 75 (250 ml, blend ou coratina numero) e R$ 100 (250 ml, picual numerado). Venda direta no WhatsApp (51) 99991-7971.

ESTÂNCIA DAS OLIVEIRAS

Com nota 93, o gaúcho pode ser comprado pelo WhatsApp (51) 99813-0919, por R$ 120 (250 ml).

LAGAR H

Também com 93, custa R$ 90 (250 ml) e também oferece alternativas por R$ 98, esgotadas no momento. Está disponível em lagarh.com.

PROSPERATO

O azeite do Rio Grande do Sul ficou com nota 97 e tem versões que vão do prosperato com alho roxo (R$ 36, 84, 100 ml), até o extra virgem com 500 ml, por R$ 157,89. Podem ser adquiridos em emporio.prosperato.com.br.

FAZENDA DO ACEITE SÁBIA

O mais bem colocado dentre os brasileiros na lista alcançou 98 pontos. As opções disponíveis saem por R$ 125 (250 ml), em lojaazeitesabia.com.br.