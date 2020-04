O Brasil já registra 1.223 mortes pelo novo coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados neste sábado (11). Até sexta, eram 1.124 mortes. Balanço da pasta também aponta 22.169 casos confirmados da doença. No dia anterior, o país ultrapassou os 20 mil casos confirmados de Covid-19, com 20.727 no total.

O ministério, porém, tem informado que o número real de casos tende a ser maior, já que só pacientes internados em hospitais fazem testes e há casos represados à espera de confirmação.

Apesar do alto número de casos, o ministério avalia que o Brasil ainda se encontra em uma fase inicial da epidemia.

Alguns estados, no entanto, já apresentam transição para uma segunda etapa, quando há uma “aceleração descontrolada” de casos. A situação ocorre no Amazonas, no Amapá, no Distrito Federal, em São Paulo, no Ceará e no Rio de Janeiro, por exemplo.

Neles, o coeficiente de incidência, indicador que compara o total de casos pela população, já é 50% acima da taxa nacional.

Na sexta, o aumento recente da ocupação de leitos hospitalares levou o Ministério da Saúde a iniciar uma distribuição de 60 respiradores para três capitais: Fortaleza, Manaus e Macapá.

A situação em Manaus já é descrita por membros do governo como próxima de um colapso.

Diante do risco, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse neste sábado que o governo pretende instalar um hospital de campanha na cidade.

A unidade deverá ser a segunda do país. Um primeiro hospital está em obras em Águas Lindas (GO), a 57 km de Brasília.

Mandetta, no entanto, não quis dar prazo para a obra em Manaus. Já a previsão de entrega da unidade goiana é de duas semanas.

Segundo o ministério, cada um dos hospitais deve ter 200 leitos adaptáveis para unidades de tratamento semi-intensivas, com tubulação e suporte para respiradores.