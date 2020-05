O Brasil registrou 807 novas mortes por coronavírus e 11.687 novos casos nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda (25).

O total de óbitos é de 23.473, e de casos confirmados, 374.898. De acordo com a Universidade Johns Hopkins (EUA), o Brasil continua sendo o segundo país com mais casos da doença. Em números absolutos, fica atrás apenas dos Estados Unidos, que têm 1,6 milhão de casos.

No fim de semana, foram 965 novas mortes no sábado e 653 no domingo –os números tendem a ser menores porque as equipes trabalham em esquema de plantão.

O recorde diário é da última quinta-feira (21), quando o país anotou 1.188 novas mortes em um só dia.

Em número de mortes, o Brasil é o sexto país mais afetado. Os cinco primeiros países com mais mortes são EUA (98 mil), Reino Unido (36 mil), Itália (32 mil), França (28 mil) e Espanha (26 mil). Nesse ritmo, porém, o Brasil deve passar França e Espanha nos próximos dias.

O Ministério da Saúde não comentou os novos dados, que foram divulgados apenas após o fim de uma coletiva de imprensa marcada para comentar as ações de combate ao novo coronavírus.

O encontro, porém, ficou restrito ao anúncio de regra para financiamento de hospitais de campanha.

Segundo a pasta, o número de casos e mortes no país pode ser maior, já que há subnotificação e casos à espera de confirmação.

Do total de novas mortes confirmadas nesta segunda, 270 ocorreram nos últimos três dias, e as demais em datas anteriores –o que revela que o país ainda mantém forte atraso no diagnóstico.

Ao mesmo tempo, a pasta admite que há aumento na curva de casos.

Atualmente, o país tem 3.742 mortes em investigação para coronavírus.

No país, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Pará concentram quase 75% das mortes no país em decorrência da doença.

Estado mais afetado, São Paulo tem um total de 6.220 mortes e 83.625 casos confirmados.

Em seguida, vêm o Rio de Janeiro, com 39.298 casos e 4.105 mortes, e Ceará, com 36.298 casos e 2.493 mortes.

Já quando observada a incidência, parâmetro que considera o total de casos pela população, o maior volume é registrado no Amapá, com 778,5 casos a cada 100 mil habitantes.

Em seguida, está Amazonas, estado que já registra colapso no sistema de saúde de Manaus. Lá, a incidência é de 730 casos a cada 100 mil habitantes.

Na última sexta-feira (22) o diretor-executivo da OMS (Organização Mundial da Saúde), Michael Ryan, disse que a América Latina é o novo epicentro da pandemia de coronavírus e o Brasil é considerado o país mais preocupante.

Estimativas divulgadas também na sexta pelo Imperial College indicam que a transmissão da doença continua acelerando no Brasil e que a a taxa de contágio está fora de controle.