O número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil subiu para 201 nesta terça-feira (31), segundo dados do Ministério da Saúde.

O registro de 42 mortes em apenas um dia é o maior até agora.

Para comparação, até segunda-feira havia 159 mortes registradas —foram 23 novas confirmações em 24 horas.

Ao todo, o Brasil soma 5.717 casos confirmados da doença. O número representa um salto de 25% com relação ao dia anterior, quando eram contabilizados 4.579 casos.

No entanto, o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse na segunda-feira (30) que há subnotificação no país e que o número real de casos é maior​.

O estado de São Paulo tem o maior número de casos confirmados de Covid-19, com 2.239 registros. Na sequência aparecem Rio de Janeiro (708), Ceará (390) e Distrito Federal (332).

A região Sudeste, portanto, concentra 60% dos casos. O Nordeste tem 15%, o Sul, 12%, o Centro-oeste, 8%, e o Norte, 5% dos casos.

Segundo o balanço, 18 estados apresentaram registros de mortes. O maior número ocorre em São Paulo, com 136 já confirmadas, seguido do Rio de Janeiro, com 23.