O Brasil registrou 623 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O total de óbitos desde o início da pandemia no país, há pouco mais de três meses, é de 29.937.

O país também registrou 12.247 novos casos confirmados. O total é de 526.447.

Técnicos do Ministério da Saúde, porém, alertam que o número real de casos no Brasil tende a ser maior. Entre os motivos, estão subnotificação devido à baixa oferta de testes e ocorrência de casos suspeitos ainda em análise.

Análises feitas pelo Ministério da Saúde têm apontado que o país segue em tendência de aumento de casos e mortes, sem que haja sinais de desaceleração. O pior da pandemia ainda não chegou para o Brasil, segundo afirmou nesta segunda o diretor-executivo da OMS (Organização Mundial da Saúde), Michael Ryan.

O país também já vive um processo de interiorização da epidemia, com crescimento no número de municípios com casos da doença, segundo a pasta.

Dados compilados pela Universidade John Hopkins (EUA) apontam que o país é hoje o segundo em número de registros da Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que soma quase 1,8 milhão de casos.

Em número de mortes, o Brasil ocupa a quarta posição no ranking, atrás de EUA, Reino Unido e Itália.

Primeiro a confirmar a chegada da Covid-19, o estado de São Paulo tem hoje o maior número de registros da Covid-19, com 111.296 casos confirmados e 7.667 mortes.

Além de São Paulo, outros estados com maior número de casos confirmados são Rio de Janeiro, Ceará e Amazonas.