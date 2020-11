O Brasil registrou 181 novas mortes por Covid-19 e mais de 18 mil novos casos nas últimas 24 horas. Ao todo, o país já tem mais de 6,1 milhões de pessoas infectadas pela Covid-19 e 169.197 mortes desde o início da pandemia.

Nos finais de semana, os números tendem a ser menores porque há menos equipes de plantão nas secretarias estaduais de Saúde.

Além dos dados diários do consórcio, a Folha de S.Paulo também mostra a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.

De acordo com os dados coletados até as 20h, a média de mortes nos últimos sete dias é de 484 -no sábado, (20), eram 478. Nas últimas semanas, o país variou entre situações de queda da média e estabilidade.

A média, porém, foi afetada por um recente apagão de dados de alguns estados. De toda forma, dados do país têm mostrado tendências de aumento de casos de Covid-19.

Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste domingo apontam 194 óbitos registrados nas últimas 24 horas e um total de 169.183 mortes confirmadas pela Covid-19.

O balanço aponta 18.615 novos casos, totalizando 6.071.401 registros da doença no país.Entre os estados, São Paulo ainda soma o maior número total de registros -são 41.267 mortes e 1.209.588 casos até este domingo. Em seguida na lista, com relação a mortes, aparecem os estados do Rio de Janeiro (21.974) e Minas Gerais (9.777).