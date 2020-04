O Brasil registrou 165 novas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quarta (22). No total, são 2.906 óbitos pela Covid-19 no país.

Balanço da pasta também aponta um total de 45.757 casos confirmados da doença.

No dia anterior havia 2.741 mortes e 43.079 casos confirmados da doença. Houve, portanto, um aumento de 6,2% no número de casos confirmados do novo coronavírus e de 6% na quantidade de mortes.

O próprio Ministério da Saúde reconhece que os boletins divulgados após feriados e fins de semana tendem a apresentar números inferiores aos demais dias porque as equipes de saúde nos estados trabalham com efetivo reduzido e, portanto, menos testes são realizados.

Além disso, a pasta tem informado que o número real de casos tende a ser maior, já que só pacientes internados em hospitais fazem testes e há casos represados à espera de confirmação.

A ordem dos estados com maior registros de mortes não variou em relação aos boletins anteriores. São Paulo permanece como o mais afetado pelo novo coronavírus, com um total de 1.134 mortes. Na sequência aparecem Rio de Janeiro, com 490; Pernambuco, com 282; Ceará, com 233; e Amazonas, com 207 óbitos.

Esses mesmos cinco estados lideram em número de casos confirmados da Covid-19. São Paulo registrou até o momento 15.914 casos, o Rio de Janeiro, 5.552, Ceará, 3.910, Pernambuco, 3.298, e Amazonas, 2.479.