Nesta quarta (1º), o Brasil registrou 1.057 novas mortes pela Covid-19 e 44.884 novos casos. Com 60.713 mortes pelo novo coronavírus, o país só está atrás dos EUA, com mais de 127 mil óbitos.

O Brasil também soma 1.453.369 casos da doença, novamente só sendo superado pelos Estados Unidos.

Durante o mês de junho, foram comuns registros diários acima de 1.000 mortes.

Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo, G1 e UOL para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais. O balanço é fechado diariamente às 20h.

Rondônia não enviou os dados até o fechamento do balanço.

São Paulo é o estado com o maior número de mortos registrados nas últimas 24 horas (267) e em toda a pandemia (15.030). Em seguida, aparece o Rio de Janeiro, com 118 mortes registradas nesta quarta e 10.198 em toda a pandemia.

O Brasil tem uma taxa de cerca de 29 mortos por 100 mil habitantes. Os Estados Unidos, que têm o maior número absoluto de mortos, e o Reino Unido, ambos à frente do Brasil na pandemia (ou seja, começaram a sofrer com o problema antes), têm 39,2 e 66,2 mortos para cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Na Argentina, onde a pandemia desembarcou nove dias mais tarde que no Brasil e que seguiu uma quarentena muito mais rígida, o índice é de 2,9 mortes por 100 mil habitantes.

Segundo dados do Ministério da Saúde desta quarta-feira (1º), nas últimas 24 horas, o país registrou 45.482 novos casos e 1.016 novas mortes confirmadas pela Covid-19. O ministério aponta um total de 60.610 mortes e 1.447.523 casos do novo coronavírus.