O Brasil registrou 407 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, um número recorde e uma alta de 14%, segundo o Ministério da Saúde. Até então, o maior número de óbitos era de 217 em 17 de abril.

O total de mortes por Covid-19 no país passou de 3.000 nesta quinta (23). Ao todo, desde o dia 17 de março, quando foi confirmada a primeira morte por Covid-19 no país, foram registrados 3.313 óbitos.

O país tem 49.492 casos confirmados de Covid-19 —3.735 novos casos em um dia.

No dia anterior, o Ministério da Saúde havia divulgado 165 novas mortes (e um total de 2.906 óbitos) e mais de 2.600 casos novos confirmados (num total de 45.757 casos). O próprio Ministério da Saúde reconhece, porém, que os boletins divulgados após feriados e fins de semana tendem a apresentar números inferiores aos demais dias porque as equipes de saúde nos estados trabalham com efetivo reduzido e, portanto, menos testes são realizados.

Além disso, a pasta tem informado que o número real de casos tende a ser maior, já que só pacientes internados em hospitais fazem testes e há casos represados à espera de confirmação.

Do total de novas mortes, mais da metade ocorreu no estado de São Paulo —211, um novo recorde. ​São Paulo tem 16.740 casos confirmados da doença, distribuídos em 256 municípios.