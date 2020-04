Ao menos 800 pessoas morreram pelo novo coronavírus no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quarta-feira (8). Foram registradas 133 novas mortes nas últimas 24 horas, alta de 20%.

O país soma 15.927 casos confirmados da doença. No dia anterior, eram 13.717 —a alta foi de 16%.

O ministério, porém, tem informado que o número real de casos tende a ser maior, já que são testados apenas os casos graves, de pacientes internados em hospitais, e há casos represados à espera de confirmação.

São Paulo, o estado mais populoso, continua sendo o mais atingido pelo novo coronavírus: são 6.708 casos e 428 mortes.

Na sequência, aparece o Rio de Janeiro, com 1.938 casos e 106 mortes. O Ceará registra 1.291 casos e 43 mortes. Somente o Tocantins não tem mortos por coronavírus.

“Essa taxa de 16% [de alta no registro de casos], mesmo que a gente não consiga testar todos, tem uma condição de nos dizer que estamos em uma taxa entre 15% e 20% e reflete hoje o comportamento das duas últimas semanas. Como as duas últimas semanas nós diminuímos muito a mobilidade social, esse número praticamente vem se mantendo”, disse o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em entrevista nesta quarta-feira (8).

Mandetta disse estar preocupado com possíveis afrouxamento das restrições nas grandes cidades. Com relação às mortes, ele ressaltou que, apesar do avanço no número das vítimas, cerca de 85% dos infectados consegue se curar.

A pasta registra até esta quarta 34.905 hospitalizações por síndrome respiratória aguda, o que representa alta de 277% em relação ao mesmo período de 2019.

Segundo boletim do Ministério da Saúde divulgado no sábado (4), a transmissão no país está em fase inicial, mas a alta incidência de casos em quatro estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Amazonas) e no Distrito Federal já indica uma transição para fase de aceleração descontrolada nesses locais.

No documento, a pasta faz uma revisão da trajetória do vírus e reconhece gargalos diante de uma possível fase aguda da epidemia, como a falta de testes e leitos suficientes.

Das 655 mortes já investigadas, 77% eram de pessoas acima de 60 anos. Há, porém, vítimas mais novas: 112 pessoas com idade entre 40 e 59 anos e outras 38, com faixa etária de 20 a 39, também morreram pela doença.​ Outras 3 mortos tinham entre 6 e 19 anos.

A maioria (75%) tinha pelo menos algum outro fator de risco, como cardiopatia e diabetes. Segundo a pasta, 34% das pessoas mortas tinham menos de 60 anos e não apresentavam comorbidades.

Na terça (7), o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde reforçou a “necessidade de isolamento social” para o preparo da rede de saúde pública. A orientação vai contra o que tem pregado Bolsonaro, que defendeu isolamento apenas dos mais velhos.

“Qualquer medida de relaxamento não será possível sem o preparo da rede de atenção à população”, diz o texto.

“Se fizermos distanciamento social ampliado teremos uma curva [no gráfico de casos] mais baixa porque a circulação fica reduzida”, disse o secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson Oliveira, nesta terça.

O Ministério da Saúde também informou que pretende usar hospitais de menor porte em busca de desafogar as unidades de saúde dos grandes centros —impactados pela demanda criada pelo surto de coronavírus.

Uma portaria foi publicada nesta quarta-feira autorizando em caráter excepcional a utilização temporária desses centros.​

“Hoje também a gente vai iniciar os hospitais de pequeno porte, que são os HPPs, hospitais que são leitos que nós temos nas menores cidades. Eles vão receber também pacientes, não de Covid, mas pacientes de internação crônica, pacientes que precisam de eventual pós-operatório de menor complexidade”, informou o ministro Mandetta.

Levantamento da pasta apontou a existência de 15 mil leitos que poderão ser usados para esse fim. Cada uma das unidades de saúde detém entre 31 e 49 leitos.

“Ficarão na retaguarda para atender”, completou o ministro.

A pasta informou que o custeio dos leitos vai variar de R$ 186 mil a R$ 294 mil, de acordo com o porte de cada unidade. A estimativa é de um custo total de R$ 360 milhões durante a crise do novo coronavírus.