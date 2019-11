O presidente Jair Bolsonaro deve enviar ao Congresso um projeto para revogar um decreto de proteção ambiental à Baía de Angra para incentivar investimentos na área. Em uma live no Facebook, ele afirmou que há países que ofereceram

US$ 1 bilhão de aporte à região.

Segundo ele, é possível fazer da área “uma Cancún (cidade turística do México)”. “Podemos fazer a mesma coisa na Baía de Angra. Já conversei com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e com o do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-RJ). Maia se mostrou extremamente simpático à ideia”, disse.

“Pretendo nos próximos dias apresentar um projeto para revogar esse decreto”, disse. Ainda na live, Bolsonaro fez comentários sobre sua viagem pela Ásia e Oriente Médio e disse que “tem uma ligação muito forte com Israel, mas nada contra o mundo Árabe”, afirmou.

O presidente viajou por cinco países da Ásia e do Oriente Médio nas últimas duas semanas.