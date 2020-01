O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, 28, que o governo federal irá apurar a origem das falhas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O presidente não descartou “sabotagem” como causa dos erros em gabaritos.

“Se realmente foi uma falha nossa, se tem uma falha humana, sabotagem… seja lá o que for. Temos que chegar no final de linha e apurar isso aí”, disse Bolsonaro, que afirmou estar “complicada” a situação do exame.

O presidente disse que “todas as cartas estão na mesa” para a investigação e que, por enquanto, mantém no cargo o ministro da Educação, Abraham Weintraub. “Sempre eu falo ‘por enquanto’ para todo mundo. O único que não é por enquanto é o Mourão vice-presidente. O resto é tudo por enquanto”, disse.

Bolsonaro ponderou que não há certeza sobre sabotagem. “Não quer dizer que é isso nem que a gente vai querer se eximir talvez de uma responsabilidade que seja nossa. Não sou dessa linha não”, afirmou., afirmou. “Se for nossa a culpa, assume. Se for de outro, comprova-se o que houve”, disse.

O caso

Na segunda-feira passada, dia 20, o Ministério da Educação (MEC) divulgou ter identificado erro na correção de 5.974 provas, do total de 3,9 milhões de participantes da última edição do exame. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, garantiu que, após essa análise, todos os candidatos estavam com as notas corretas e, por isso, abriria as inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). No entanto, não foi apresentado nenhum documento ou estudo técnico sobre o procedimento feito.

O problema só foi identificado pelo ministério após reclamação dos alunos. Weintraub admitiu o erro depois de afirmar diversas vezes que a gestão Bolsonaro havia feito o “melhor Enem da história”. Apesar de ter informado que encontrou erro em 5,9 mil provas, o MEC recebeu mais de 175 mil pedidos de nova correção da nota, mas não respondeu aos candidatos se fez uma reavaliação ou deu uma justificativa que comprovasse que a correção estava segura.

O MEC informou na noite desta segunda-feira, 27, que vai suspender por tempo indeterminado a abertura de inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni). Segundo o ministério, como a divulgação do Sisu está suspensa pela Justiça Federal, não é possível dar continuidade ao cronograma de outros programas do ensino superior.