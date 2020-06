O novo ministro da Educação é o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva, oficial da reserva da Marinha. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro na tarde desta quinta-feira (25), por meio das redes sociais, e a nomeação já foi publicada no Diário Oficial da União. Depois de Abraham Weintraub, Decotelli é o terceiro a assumir a chefia da pasta durante a gestão Bolsonaro.

Um dos nomes mais cotados a assumir a pasta era o de Renato Feder, secretario estadual de Educação e Esporte do Paraná, e braço direito do governador Ratinho Júnior. Feder chegou a se encontrar com o presidente em Brasília, nesta semana.

Tendo participado das reuniões de transição do governo no final de 2018, o nome de Decotelli esteve entre os possíveis indicados para o Ministério da Educação (MEC), em 2019. Decotelli presidiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) entre fevereiro e agosto do ano passado. Depois, passou para a Secretaria de Modalidades Especializadas do Ministério da Educação.

Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Decotelli é mestre pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), doutor pela Universidade de Rosário (Argentina) e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha.

Em entrevista ao O Globo, Silva afirmou que pretende ampliar o diálogo com secretários estaduais e municipais de educação e também com o Congresso. O novo ministro disse ainda que deve pautar a sua gestão por questões técnicas e não ideológicas. “Eu não tenho nem preparação para fazer discussão ideológica. Vou conversar, dialogar. A minha função é técnica”, disse Silva ao jornal carioca.

