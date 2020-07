O presidente Jair Bolsonaro está com sintomas da covid-19. De acordo com informações da rede CNN, Bolsonaro, que tem 65 anos e, por isso, é do grupo de risco, está com 38°C de febre e sua taxa de oxigenação estava a 96%. O próprio presidente confirmou a informação e disse, inclusive, que já está tomando hidroxicloroquina. A agenda semanal foi cancelada.

“Eu vim do hospital, fiz uma chapa do pulmão, tá limpo pulmão. Vou fazer exame do Covid agora pouco, mas está tudo bem”, disse Bolsonaro, ao chegar ao Palácio da Alvorada.

Desde o início da crise mundial do coronavírus, Bolsonaro tem dado declarações nas quais busca minimizar os impactos da pandemia e, ao mesmo, trata como exageradas algumas medidas que estão sendo tomadas no exterior e por governadores de estado no país.

Nos protestos de 15 de março, por exemplo, Bolsonaro desrespeitou recomendações do Ministério da Saúde e cumprimentou apoiadores. “Se eu resolvi apertar a mão do povo, desculpe aqui, eu não convoquei o povo para ir às ruas, isso é um direito meu. Afinal de contas, eu vim do povo. Eu venho do povo brasileiro.” Depois, em pronunciamento em cadeia de rádio e TV, falou em “gripezinha ou resfriadinho”.

Estado grave

Maria Aparecida Firmo Ferreira, avó da primeira-dama Michele Bolsonaro, está internada no Hospital Regional de Santa Maria, no Distrito Federal, desde a última quarta-feira. Aos 80 anos, ele precisou ser entubada e está em estado grave.

