Nove blocos de carnaval ainda desfilam nesta quarta-feira, 26, no Rio de Janeiro, em plena Quarta-Feira de Cinzas. A maioria na parte da tarde, quando começa o expediente da maioria das empresas e órgãos públicos da cidade. Na zona norte, o Ainda Aguento abre a festa, às 11h, e às 16h sai a Banda do Village.

No centro, onde estão localizadas estatais como IBGE, Ipea, Petrobras e Eletrobras, pelo menos cinco blocos fazem parte da programação oficial: Bloco da Apuração (12h), na Marquês de Sapucaí, onde é realizada a partir das 14h a apuração das escolas de samba do Rio; Planta na Mente (14h), na Lapa; Algodão Doce, na Saúde (15h); Embaixadores da Folia, no coração do centro, na avenida Gomes Freire (16h); e Me Enterra na Quarta, em Santa Teresa (16h).

Na zona sul, somente o bloco Batuque das Meninas, no Catete, resiste a terminar a festa e tem concentração marcada para a partir das 16h.