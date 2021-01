O Banco do Brasil (BB) colocou à venda 1.404 imóveis de sua propriedade, oferecendo descontos de até 70%. As ofertas incluem casas e apartamentos, com valores que variam entre R$ 15 mil e R$ 21,7 milhões. O desconto seguirá vigente até o dia 15 de janeiro, de acordo com o BB.

publicidade

LEIA AINDA – Situação econômica do Brasil não vai melhorar para 69%, aponta pesquisa

Para saber quais são as opções disponíveis, os interessados devem acessar o site Seu Imóvel BB. Na plataforma é possível filtrar as ofertas por valor, tipo de imóvel e localidade. Na aba AgroBB estão reunidos apenas os imóveis rurais. Dos 1.404 imóveis à venda, 590 estão na região Nordeste, e têm desconto de até 65%. No Centro-Oeste estão outras 349 ofertas.

Os imóveis comercializados são 100% quitados e sem dívidas, com todas as despesas pagas pelo banco até a transferência ao comprador. Em 2020 – ano de lançamento do Seu Imóvel BB –, o banco se desfez de 770 imóveis próprios, seja pelo site ou por leilão e venda direta. Deles, 389 ficam na região Sudeste e 167, no Sul. O montante de ativos vendidos chegou a R$ 148,9 milhões.