Balneário Camboriú atrai empreendimentos de luxo de marca italiana ligada à Ferrari

Balneário Camboriú (SC) se tornou a única cidade brasileira com três empreendimentos residenciais de alto padrão assinados pela Pininfarina – estúdio italiano de design famoso pelas linhas de modelos da Ferrari –, reforçando o litoral norte de Santa Catarina como uma das vitrines do luxo imobiliário no país.

Em maio, a construtora GT Home lançou uma nova fase comercial do La Città by Pininfarina*, torre em construção com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 500 milhões, e consolidou uma parceria que havia produzido outros dois empreendimentos na cidade.

Para a marca italiana, Balneário Camboriú combina um mercado de alto padrão disposto a pagar por diferenciais de projeto com um parceiro local preparado para desenvolver empreendimentos complexos. “É um mercado muito interessante para a arquitetura de alto padrão. Existe um posicionamento de luxo muito claro e um mercado que responde com valores elevados de metro quadrado, ligados a um cuidado extremo com o detalhe e a um nível muito alto de qualidade”, disse o diretor-executivo da empresa, Paolo Dellachà.

Para ele, faz sentido investir em projetos exigentes porque a cidade oferece uma base de clientes que valoriza isso. Se Balneário Camboriú oferece o cenário, a estratégia da GT Home sustenta a concentração de projetos assinados pela Pininfarina na cidade.

Busca por imóveis está em compradores de fora da cidade

A construtora, integrante da GT Company, atua com foco em alto padrão no litoral e responde por alguns dos empreendimentos mais conhecidos da região, com landbank superior a 200 mil metros quadrados e potencial de VGV acima de R$ 10 bilhões entre Balneário Camboriú, Porto Belo e Itapema.

“Acreditamos no potencial de valorização do metro quadrado que vem sendo demonstrado ao longo dos últimos dez anos. É um potencial que, na intensidade que se vê hoje, só existe aqui na região da Costa Esmeralda”, disse o diretor-executivo da GT Home, João Alfredo Thomé.

Segundo ele, boa parte desse movimento é puxada por compradores de fora da cidade, “muito pessoal do agro, curitibanos, gente do Sul inteiro e do Centro‑Oeste que busca segunda moradia e proteção patrimonial em imóveis de alto padrão na região”.

Durante o evento que relançou o empreendimento, que aconteceu na última semana de maio, no Cristo Luz — ponto turístico que dá vista direta para o La Città —, a Pininfarina reforçou que a escolha por concentrar três empreendimentos na cidade também está ligada a uma equação específica: mercado aquecido, demanda qualificada e abertura de incorporadoras para produtos diferenciados.

“Balneário Camboriú é um mercado muito interessante para a arquitetura de alto padrão. Existe um posicionamento de luxo muito claro e um mercado que responde com valores elevados de metro quadrado, ligados a um cuidado extremo com o detalhe e a um nível muito alto de qualidade”, pontuou Dellachà.

Um showroom a céu aberto em Balneário Camboriú

Ele ressalta que a cidade funciona quase como um showroom a céu aberto. “É um lugar onde conseguimos mostrar como essa cultura de design pode se traduzir em edifícios residenciais”.

Antes do La Città, a parceria entre as duas marcas havia produzido dois marcos imobiliários. O primeiro é o Yachthouse by Pininfarina, complexo residencial de torres gêmeas na Barra Sul que se tornou um dos edifícios mais altos da América Latina e símbolo da verticalização de luxo em Balneário Camboriú.

O segundo é o Vitra by Pininfarina, na Avenida Brasil, com fachada em pele de vidro e um dos marcos visuais da cidade entre tantos arranha‑céus. Vice‑presidente da área de design na empresa, Paolo Trevisan resume esses capítulos em três desenhos diferentes da mesma dupla.

“O primeiro projeto, o Yachthouse, é muito diferente: uma posição importante, mudou o skyline da cidade. Depois veio o Vitra, com uma presença um pouco mais tecnológica dentro da malha urbana, mas também muito elegante. E agora o La Città, que dialoga mais com a ideia de cidade, luzes, iluminação, trazendo uma identidade própria”, contou.

Capítulo mais recente dessa parceria, O La Città by Pininfarina está em construção na rua 951, esquina com a avenida do Estado Dalmo Vieira, e trará unidades que variam de 139 a 282 metros quadrados, com opções de até quatro suítes e seis vagas de garagem, e ticket médio em torno de R$ 3 milhões.

Experiência de “lifestyle de beira‑mar” típico da cidade litorânea

O projeto reúne elementos inspirados no design automotivo italiano e concentra mais de 4,6 mil metros quadrados de área de lazer, distribuídos em mais de 20 ambientes – piscinas, spa, saunas, cinema, academia, área para pilates, coworking, quadras esportivas, pet place e espaços voltados a diferentes faixas etárias.

Segundo a GT Home, a proposta é oferecer dentro do edifício uma experiência próxima ao “lifestyle de beira‑mar” típico da cidade, mesmo em um eixo um pouco mais afastado da orla. A nova fase comercial mira aproximadamente R$ 50 milhões em vendas e acompanha o avanço da obra, que deve alcançar cerca de 70% de execução até o fim de 2026.

“Tivemos que elaborar muito bem a área comum e a metragem para trazer essa sensação de que o cliente está vivendo um lifestyle litorâneo. Ele não está na frente do mar, mas, pela quantidade e pela qualidade da área comum, a ideia é que se sinta muito próximo desse ambiente”, explicou o diretor-executivo da empresa.

*A repórter foi convidada pela GT Home para o lançamento da campanha comercial do empreendimento La Città by Pininfarina.