Um homem morreu e uma mulher foi ferida por balas perdidas durante uma perseguição policial na noite de sexta-feira, 10, nas proximidades da Marginal do Pinheiros, na cidade de São Paulo. Um suspeito de cometer assaltos na região também foi baleado e morreu após confronto com a Polícia Militar (PM), de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP).

Segundo a secretaria, policiais militares em patrulhamento foram acionados sobre quatro pessoas que estariam realizando assaltos com um veículo na região do Jaguaré, na zona oeste paulistana. Ao encontrarem o automóvel, um dos ocupantes (identificado como Giliarde João da Silva, de 27 anos) teria disparado na direção dos PMs, iniciando uma troca de tiros.

Durante o confronto, uma mulher de 50 anos foi atingida por uma bala perdida e levada ao Hospital da Lapa, na zona oeste, pelo marido. A vítima foi transferida para o Hospital de Clínicas, onde permanece internada em estado grave.

Outra bala perdida atingiu David de Oliveira Leite, de 28 anos, que trabalhava na região. Ele foi socorrido ao Hospital das Clínicas, onde morreu.

A perseguição seguiu até Silva ser atingido por volta das 20 horas. Ele foi levado ao Hospital Universitário, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a SSP, os demais ocupantes do veículo suspeito conseguiram fugir.

O caso foi registrado como “morte decorrente de intervenção policial”, em referência à morte de Leite, e como “homicídio simples e resistência”. “A arma utilizada por Silva, um revólver calibre 38, foi encaminhado à perícia, assim como a arma dos policiais. O caso foi registrado pelo DHPP, que realizou perícia ao local. O veículo também foi apreendido”, diz nota.