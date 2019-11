Um acidente com um avião de pequeno porte deixou uma pessoa morta e nove feridas na tarde desta quinta-feira, 14, na praia de Barra Grande, distrito de Maraú, no sul da Bahia. A aeronave caiu quando se preparava para pousar na pista de um resort de luxo. Os passageiros, sendo nove adultos e uma criança, tinham partido de São Paulo para passar o fim de semana prolongado do feriado de 15 de novembro na região, que fica em um dos principais destinos turísticos do litoral sul baiano.

Segundo a delegada de Barra Grande, Andréa Oliveira, policiais da Delegacia Territorial (DT) de Maraú, realizaram os levantamentos iniciais sobre a queda da aeronave. A vítima foi identificada como Marcela Brandão Elias. Os feridos foram encaminhados, inicialmente, para o posto de saúde de Barra Grande, onde receberam os primeiros socorros.

Conforme a delegada, as pessoas que estavam na aeronave são parentes de um empresário paulista que teria propriedades em Barra Grande e, segundo moradores da região, sempre se desloca de avião até Maraú, de onde pega um helicóptero para uma das suas propriedades.

Segundo a prefeitura da cidade, o acidente ocorreu por volta das 14h. Logo após a queda, os passageiros conseguiram sair antes de o fogo tomar conta da aeronave. A única pessoa que morreu, porém, ficou presa nos destroços do avião, que pertence ao empresário José João Abdalla Filho. Identificado como um bimotor Cessna Aircraft modelo 550, de matrícula PTLTJ, o avião é de fabricação da década de 1980.