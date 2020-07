Será pago nesta terça-feira (28) a quarta parcela do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família com NIS final 7. Segundo a Caixa Econômica Federal, serão 1,9 milhão de beneficiários doo Bolsa Família contemplados.

Veja o calendário de pagamento do auxílio emergencial do Bolsa Família

Número final do NIS Recebe em 1 20 de julho 2 21 de julho 3 22 de julho 4 23 de julho 5 24 de julho 6 27 de julho 7 28 de julho 8 29 de julho 9 30 de julho 0 31 de julho

O pagamento começou no dia 20 de julho e segue até o dia 31 de julho, para beneficiários com NIS final 0. Ainda nesta semana recebem quem tem NIS final 8 (29 de julho), 9 (30 de julho) e final 0 (31 de julho).

Para saber se o seu benefício está liberado ou não, basta acessar ao site do auxílio emergencial da Caixa.

Pagamentos seguem para outros grupos

Começou a ser liberado nesta segunda-feira (27) o pagamento do auxílio emergencial para 5,4 milhões de beneficiários. Segundo a Caixa Econômica Federal, a parcela de R$ 600 será paga a 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) final 5. Além deste grupo, recebem hoje pela poupança social da Caixa, 3,5 milhões de beneficiários que nasceram no mês de fevereiro.