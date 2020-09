Mais uma parcela do Auxílio Emergencial será liberada nesta segunda-feira (21) para 1,6 milhão de trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família e que tem o NIS com final 3.

Segundo o Caixa Econômica Federal, a parcela, que passou a ser de R$ 300, será paga até o dia 23 de dezembro, segundo calendário abaixo:

Calendário 6ª Parcela do Auxílio Emergencial

Final do NIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 6ª Parcela 17/09 18/09 214/09 22/09 23/09 24/09 25/09 28/9 29/09 30/09 7ª Parcela 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 8ª Parcela 17/11 18/11 19/11 20/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 30/1 9ª parcela 10/12 11/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 21/12 22/12 23/12

Auxílio Emergencial

O auxílio é destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, que perderam suas rendas por causa da pandemia de coronavírus. São pagamentos a beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, ou seja, para aqueles que fizeram o cadastro no site ou aplicativo da Caixa ou que já estavam inscrito no Cadastro Único do governo federal.

