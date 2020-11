Extensão do benefício

O auxílio emergencial extensão de R$ 300 será creditado na poupança digital de 3,4 milhões de trabalhadores nascidos em junho nesta segunda-feira (30) pela Caixa Econômica. Já 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com número do NIS final 0 recebem a 3ª parcela de R$ 300.

No pagamento desta segunda, também recebem o benefício 200 mil brasileiros nascidos em junho, e 60,7 mil novos beneficiários nascidos entre janeiro a junho. Beneficiários do Bolsa Família recebem na conta poupança social digital. Já os saques e transferências serão liberados em 13 de janeiro.

