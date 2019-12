A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta segunda-feira (7) as 15 dezenas do concurso 1901 da Lotofácil. O prêmio era de aproximadamente R$ 2 milhões e duas apostas foram as vencedoras, sendo que uma delas do Paraná, especificamente da cidade de Cascavel (o outro ganhador apostou pela internet).

Confira o resultado do concurso 1901 da Lotofácil:

02, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19 e 20.