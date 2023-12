Um apostador de Corumbataí do Sul, uma das menores cidades do Paraná, acertou os 15 números da Lotofácil 2979 milionária, sorteada na noite desta quinta-feira (15). Quatro apostadores vão dividir o prêmio de R$ 1,7 milhão.

Corumbataí do Sul, segundo o IBGE, tem 3,760 habitantes. Um deles agora com a conta recheada com nada menos que R$ 259 mil. Nada mal, hein? Foi uma aposta simples, mas com 16 números, realizada na Lotérica Mega Show.

Além da aposta de Corumbataí do Sul, a Lotofácil 2979 premiou uma aposta de Recife (PE), um bolão de Montenegro (RS) e outra aposta simples de Bragança Paulista (SP).

O prêmio para o a Lotofácil 2980, nesta sexta-feira (16), saltou para R$ 6 milhões por ser um sorteio especial com final zero. Veja abaixo o detalhamento das apostas que ganharam prêmio na Lotofácil 2979 milionária!

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de Aposta Cotas Prêmio RECIFE/PE A TEIMOSINHA 15 Sim Simples 1 R$259.059,96 CORUMBATAI DO SUL/PR LOTERICA MEGA SHOW 15 Não Simples 1 R$259.059,96 MONTENEGRO/RS LOTERICA TIMBAUVA 16 Não Bolão 5 R$259.059,95 BRAGANCA PAULISTA/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 17 Não Simples 1 R$259.059,96

Lotofácil dá prêmios para Curitiba

Confia abaixo apostas de Curitiba que faturaram um troco por terem acertado 14 dos 15 números sorteados.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR FENIX LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$683,68 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$683,68 CURITIBA/PR LOTERIAS LUA DA SORTE LTDA 15 Não Simples 1 R$683,68 CURITIBA/PR PEFESA 15 Não Simples 1 R$683,68

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00. Já a máxima, com 20 números custa R$ 46,5 mil



Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

Revitalização geral! Ilha paradisíaca do Paraná terá obras e investimento milionário Gourmetização desenfreada? Boemia de Curitiba na UTI? Fechamento de bares tradicionais levanta dúvida Novidades!! Shopping de Curitiba inaugura novas lojas; confira a lista completa