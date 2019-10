Uma aposta da cidade de Sorriso, localizado no Mato Grosso, faturou o prêmio de R$ 43,2 milhões da Mega-Sena do concurso 2.191, realizado na noite desta terça-feira, 24. As dezenas sorteadas foram: 04 – 08 – 26 – 33 – 46 – 53.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 104 apostas conquistaram a Quina e cada apostador receberá R$ 20.552,88. Outras 5.272 pessoas acertaram a Quadra e vão ganhar R$ 579,20. Em razão da Mega-Semana da Primavera, o calendário de apostas foi alterado nesta semana. O próximo sorteio será na próxima quinta-feira, dia 26.