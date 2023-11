Aposta do Paraná é uma das premiadas no concurso 2653 da Mega-Sena

E a sorte deu um meio sorriso para apenas um paranaense no sorteio do concurso 2653 da Mega-Sena, que correu na noite desta terça-feira (07). O prêmio estava acumulado em R$ 9 milhões, mas ninguém acertou as seis dezenas sorteadas. Aliás, seguem os números: 14, 32, 41, 43, 48 e 60.

Apenas 31 apostas marcaram cinco acertos e cada uma leva para casa no mínimo R$ 63.674,08. Entre eles, um apostador de Maringá, na região Noroeste do Paraná, conseguiu este feito. Ele apostou na Loterica Dacca e vai ter um final de ano beeeeem mais tranquilo que a maioria de nós.

No próximo sorteio, previsto para esta quinta-feira (9), o concurso 2654 tem prêmio estimado em R$ 10 milhões para o acerto de seis dezenas. As apostas podem ser feitas até as 19h de quinta nas casas lotéricas, pelo internet banking da Caixa e pelo site Loterias Online.

