Duas apostas foram vencedoras do concurso mais esperado do ano, a Mega da Virada de 2020.

Uma aposta de Aracaju (SE) e outra feita pela internet receberão, cada uma, R$ 162.625.108,22 por acertar as seis dezenas do concurso que teve o maior prêmio da história das Loterias, R$ 325,2 milhões.

Confira os números sorteados nesta quinta-feira (31): 22 – 35 – 17 – 41 – 20 – 42.

Os ganhadores têm até 90 dias para resgatar o prêmio, sob o risco de ficarem sem o dinheiro.

Segundo a Caixa, foram feitas mais de 260 milhões de apostas em todo o país, totalizando R$ 1,17 bilhão em arrecadação. As apostas paralelas para o concurso especial começaram no dia 16 de novembro e as exclusivas iniciaram no dia 19 de dezembro, finalizando às 17h desta quinta.

E SE EU GANHAR?

Se você ganhar, pode retirar o prêmio em qualquer casa lotérica ou em uma agência da Caixa. Se o valor for maior que R$ 1.903,98, o pagamento será feito somente na agência do banco. Será necessário apresentar documento de identidade oficial e original com foto, CPF e recibo da aposta premiada.

Para jogos feitos pela internet, é possível solicitar a transferência on-line, via Mercado Pago, de prêmios de até R$ 1.903,98. Quem for a uma lotérica deve apresentar o comprovante da aposta impresso, com código de barras, além de apresentar o código de resgate (com seis dígitos) que será gerado no site Loterias Caixa e vale por 24 horas. Outra opção é gerar um QR Code, que vale por uma hora. Nesse caso não é necessário imprimir.

Quem jogou pela internet e for receber o prêmio em uma agência deve acessar o portal Loterias Caixa, selecionar “agência” como local de pagamento , imprimir o comprovante e comparecer ao banco com documento oficial.