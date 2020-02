O governador do Rio, Wilson Witzel, soltou nota na noite desta segunda-feira, 10, para anunciar que determinou a demissão do presidente da Cedae, Hélio Cabral. O Rio vive uma crise da água que já dura mais de um mês. Quem assume o cargo é o engenheiro Renato Lima do Espírito Santo.

publicidade

“O governador também convocou, em caráter extraordinário, reunião do Conselho de Administração da Cedae para esta terça-feira, 11, para tratar exclusivamente da substituição do ocupante do cargo de diretor-presidente da companhia”, informou a nota.

A água que chega às casas dos moradores está desde o início de janeiro com gosto de terra. Na última sexta-feira, ao falar sobre a crise, Witzel disse que a solução para os problemas de saneamento do Rio só seriam resolvidos com a privatização da companhia.

Hélio Cabral é esperado amanhã às 10h na Assembleia Legislativa (Alerj), onde responderia a perguntas dos deputados. Não se sabe, ainda, se o depoimento está mantido após a demissão.