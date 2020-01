A Prefeitura de São Paulo cancelou o desfile de blocos de carnaval na Avenida Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina, na zona oeste da capital. A decisão ocorreu após reclamações de moradores da região, que chegaram a reunir mais de 2,8 mil apoiadores em um abaixo-assinado virtual.

A gestão Bruno Covas (PSDB) chegou a divulgar a inclusão da via no circuito de carnaval de rua deste ano. Sete blocos estavam previstos para desfilar na Gastão Vidigal entre 16 de fevereiro e 1º de março, com saída do número 2.245 e dispersão na altura do 1.457, passando em frente à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp).

Procurada, a Prefeitura não informou sobre os novos trajetos. Os blocos afetados são: Eu Não Vou Embora, que desfilaria em 16 de fevereiro, Batucada Abençoada e Vem com Alma (dia 22), Carrossel de Emoções (dia 24), Carna-Rock (dia 25) e Que Casar que Nada e Asé, respectivamente previstos para 29 de fevereiro e 1º de março.

“A Comissão Intersecretarial de Carnaval de Rua informa que, por motivo de organização e otimização dos espaços públicos, considerou necessária a alteração de local dos blocos que desfilariam na Avenida Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina. Todas as alterações serão previamente publicadas em Diário Oficial”, diz nota da gestão Covas.

Em 2018 e 2019, a avenida estava entre as mais de 20 vias da subprefeitura da Lapa vetadas para desfiles de blocos de carnaval, conforme portarias publicadas na época. A decisão tinha como base sugestões da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

No abaixo-assinado, a Associação Viva Leopoldina afirma que a “estrutura de forças de segurança local não comporta eventos dessa magnitude” e que os blocos poderiam prejudicar o abastecimento da Ceagesp.

Confira 8 blocos de destaque que estreiam no carnaval de rua de São Paulo em 2020:

Bloco Abacaxi de Irará – zona oeste:

Proposta: repertório com canções do músico Tom Zé

Data: 29 de fevereiro (sábado)

Horário da concentração: 11 horas

Local de saída: Rua Dr. Homem de Melo, 952 – Perdizes

Mais informações neste link

Bloco do Alok – zona sul:

Proposta: um dos DJs mais populares do mundo estreia no carnaval paulistano

Data: 22 de fevereiro (sábado)

Horário de concentração: 14 horas

Local de saída: Avenida Roque Petroni Júnior, 480 – Santo Amaro

Mais informações neste link

Bloco Bahianidade – centro expandido:

Proposta: Denise Diniz canta axé, samba de roda e clássicos da música baiana

Data: 22 de fevereiro (sábado)

Horário de concentração: 12 horas

Local de saída: Rua Itapeva, 530 – Bela Vista

Mais informações neste link



Bloco Família Spacial – zona norte:

Proposta: desfile voltado ao público infantil, com a temática Família Spacial

Data: 16 de fevereiro (domingo)

Horário: 13h30

Local de saída: Rua Chico Pontes, 1.580 – Vila Guilherme

Mais informações neste link

Bloco Fora da Casinha – centro expandido:

Proposta: desfile voltado ao público infantil, com frevo, samba de roda, maracatu e ciranda

Data: 1º de março (domingo)

Horário: 9h30

Local de saída: Rua Major Sertório – Consolação

Mais informações neste link

Bloco Forró do Provolone – centro expandido:

Proposta: repertório com forró pé de serra e música popular brasileira

Data: 29 de fevereiro (sábado)

Horário: 14 horas

Local de saída: Rua Major Sertório – Consolação

Mais informações neste link



Bloco Unidos do K-Pop – zona sul:

Proposta: repertório com sucessos do pop coreano

Data: 1º de março (domingo)

Horário: 14 horas

Local de saída: Avenida Luiz Gomes Cardim Sangirardi – Vila Mariana

Kipá-rada Jewish Bloco – centro expandido:

Proposta: repertório mistura carnaval brasileira com cultura judaica

Data: 1º de março (domingo)

Horário: 15 horas

Local de saída: Rua Dr. Albuquerque Lins – Santa Cecília