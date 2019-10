O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou na manhã desta quarta-feira (23) o julgamento que pode impedir a prisão após condenação em segunda instância judicial. A expectativa é de que nesta quarta comecem a ser apresentados os votos dos 11 ministros do Supremo, o que não ocorreu na quinta-feira passada, primeiro dia do julgamento. Na primeira sessão, falaram os representantes dos autores das ações que questionam o atual entendimento sobre encarceramento.

Relator do caso no STF, o ministro Marco Aurélio Mello afirmou, após a interrupção do julgamento, que serão seis ou sete votos contra a execução da pena após condenação em segunda instância. Há três possibilidades de desfecho do julgamento. Dependendo do que for decidido pelo Supremo, presos da Lava Jato como o ex-presidente Lula poderão ser soltos. Levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostra que quase cinco mil presos podem ser beneficiados pela decisão.