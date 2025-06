Anvisa recolhe lote de Whey Protein contaminado com bactéria

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem está acostumado a consumir suplementos alimentares precisa ficar atento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta sexta-feira (06), o recolhimento do lote 23224 do Whey Protein Suplemento Alimentar em Pó, sabor chocolate, da marca Piracanjuba.

A decisão foi tomada após o Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal emitir um laudo apontando resultado insatisfatório na contagem de Staphylococcus aureus no produto.

Esta bactéria, quando presente em níveis acima do permitido em alimentos, pode representar um risco significativo para a saúde dos consumidores. Isso porque o Staphylococcus aureus é capaz de produzir toxinas que provocam intoxicação alimentar.

Os sintomas de contaminação incluem náuseas, vômitos, cólicas abdominais e diarreia, que geralmente aparecem algumas horas após o consumo do alimento contaminado.

Consumidores que adquiriram o produto do lote afetado devem interromper imediatamente o consumo e entrar em contato com a empresa Piracanjuba para orientações sobre o procedimento de recolhimento ou substituição.

É importante verificar o número do lote na embalagem do produto para confirmar se o suplemento que você possui faz parte do lote contaminado.

A Anvisa reforça que está monitorando o caso e que outras medidas poderão ser adotadas caso necessário para garantir a proteção da saúde da população.