Anvisa proíbe venda de medicamentos das marcas Needs e Bwell

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira (23/12), a proibição do comércio e da propaganda de todos os medicamentos das marcas Bwell e Needs, ofertados pelo grupo Raia Drogasil nos sites Drogasil e Droga Raia.

De acordo com a Anvisa, a empresa não possui autorização para produzir medicamentos. Por isso foi considerado irregular a produção dos materiais. A determinação da agência vale para todos os produtos das duas marcas.

A medida também se aplica a qualquer pessoa física, jurídica ou veículo de comunicação que comercialize ou divulgue esses produtos.

Veja as resoluções publicadas em Diário Oficial nesta terça.

O que diz a RD Saúde

Procurada pela Tribuna do Paraná, a RD Saúde afirma que não é indústria e não produz medicamentos. “Os medicamentos das marcas bwell e Needs são produzidos por indústrias farmacêuticas devidamente licenciadas e autorizadas pela Anvisa, seguindo rigorosamente as normas regulatórias aplicáveis. Os produtos das duas marcas estão devidamente registrados na agência reguladora. A empresa vai detalhar seus procedimentos em recurso administrativo a ser apresentado à Anvisa”, diz nota.

Anvisa também proíbe comércio de produto de limpeza

A Anvisa também proibiu o comércio, a distribuição e o uso dos produtos da marca “Solubrillho Soluções de Limpeza”. A proibição se refere a todos os lotes produzidos até 14/4/2024. A empresa fabricante é desconhecida, sem CNPJ informado e sem autorização de funcionamento, situação que infringe artigos da Lei 6.360/1976 e da Lei 9.782/1999.