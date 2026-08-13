Mistura perigosa: Anvisa proíbe 12 marcas de percarbonato após febre na internet

Todos os lotes das marcas a seguir foram alvo da medida preventiva da agência reguladora:

Oxypur – Quimpack

Percarbonato de Sódio – Los Chefs

Alvejante Natural Multiuso – Nova Fórmula

Percarbonato de Sódio – Vong Home

Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em Pó

Percarbonato Plus – ANS Agrária

Percarbonato de Sódio – Nativa

Yta Clean

Alvejante Tira Manchas – Amigos Distribuidora

Percarbonato de Sódio – Oxgen

Tira Manchas – FV Group

Percarbonato Top Brilho

O que motivou a decisão do órgão regulador

A fiscalização constatou que os saneantes eram produzidos e distribuídos por empresas não identificadas ou sem permissão legal para a fabricação de produtos químicos de limpeza. A ausência de registro impede a verificação da segurança e eficácia das composições, representando risco à saúde dos consumidores.

A resolução entrou em vigor imediatamente a partir de sua publicação. A determinação prevê que os órgãos estaduais e municipais de vigilância sanitária recolham e apreendam os lotes encontrados no mercado local.