Saúde

Mistura perigosa: Anvisa proíbe 12 marcas de percarbonato após febre na internet

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 13/08/26 10h10
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Imagem mostra um copo medidor com percarbonato de sódio em cima de uma mesa bege.
Percarbonato de sódio é amplamente utilizado em receitas caseiras de limpeza, mas comercialização sem registro na Anvisa oferece riscos à saúde. Foto: Depositphotos.

Todos os lotes das marcas a seguir foram alvo da medida preventiva da agência reguladora:

  • Oxypur – Quimpack
  • Percarbonato de Sódio – Los Chefs
  • Alvejante Natural Multiuso – Nova Fórmula
  • Percarbonato de Sódio – Vong Home
  • Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em Pó
  • Percarbonato Plus – ANS Agrária
  • Percarbonato de Sódio – Nativa
  • Yta Clean
  • Alvejante Tira Manchas – Amigos Distribuidora
  • Percarbonato de Sódio – Oxgen
  • Tira Manchas – FV Group
  • Percarbonato Top Brilho

O que motivou a decisão do órgão regulador

A fiscalização constatou que os saneantes eram produzidos e distribuídos por empresas não identificadas ou sem permissão legal para a fabricação de produtos químicos de limpeza. A ausência de registro impede a verificação da segurança e eficácia das composições, representando risco à saúde dos consumidores.

A resolução entrou em vigor imediatamente a partir de sua publicação. A determinação prevê que os órgãos estaduais e municipais de vigilância sanitária recolham e apreendam os lotes encontrados no mercado local.

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