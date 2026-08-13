Mistura perigosa: Anvisa proíbe 12 marcas de percarbonato após febre na internet

Todos os lotes das marcas a seguir foram alvo da medida preventiva da agência reguladora:
- Oxypur – Quimpack
- Percarbonato de Sódio – Los Chefs
- Alvejante Natural Multiuso – Nova Fórmula
- Percarbonato de Sódio – Vong Home
- Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em Pó
- Percarbonato Plus – ANS Agrária
- Percarbonato de Sódio – Nativa
- Yta Clean
- Alvejante Tira Manchas – Amigos Distribuidora
- Percarbonato de Sódio – Oxgen
- Tira Manchas – FV Group
- Percarbonato Top Brilho
O que motivou a decisão do órgão regulador
A fiscalização constatou que os saneantes eram produzidos e distribuídos por empresas não identificadas ou sem permissão legal para a fabricação de produtos químicos de limpeza. A ausência de registro impede a verificação da segurança e eficácia das composições, representando risco à saúde dos consumidores.
A resolução entrou em vigor imediatamente a partir de sua publicação. A determinação prevê que os órgãos estaduais e municipais de vigilância sanitária recolham e apreendam os lotes encontrados no mercado local.