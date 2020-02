A festa do ano novo chinês prevista para acontecer neste final de semana no bairro da Liberdade, em São Paulo, terá alteração na programação por causa do coronavírus.

Em comunicado, os organizadores da festa afirmam que foram suspensas algumas apresentações com crianças e idosos da comunidade. O texto recomenda também que membros da comunidade que estiveram na China e retornaram nos últimos 30 dias façam uma “quarentena voluntária”.

O evento acontecerá neste sábado, 1º, e também no domingo, 2, das 10 da manhã às 20 horas, na praça da Liberdade.