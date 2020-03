Axé, pagode, brega e muitos outros ritmos devem embalar a despedida do Carnaval 2020, neste sábado, 29, e domingo, 1, em São Paulo. Mais de 150 desfiles de blocos de rua fazem o pós-carnaval da cidade, com a participação das cantoras Anitta e Daniela Mercury, e as bandas BaianaSystem e Nação Zumbi.

De acordo com a Prefeitura, 83 blocos devem percorrer ruas e avenidas da cidade neste sábado. Os destaques ficam com Bloco Navio Pirata com BaianaSystem (Sé), Bloco Bell Marques na Rua (Vila Mariana) e Troça Elétrica com Nação Zumbi (Sé).

Ainda desfilam no sábado Bloco Meu Santo é Pop (Sé), Bloco Siga Bem Caminhoneira (Sé), Bloco Fogo e Paixão (Pinheiros), Pequeno Burguês (Santana), Cowboy (Lapa) e 50 Tons de Pinga (Mooca).

No domingo, os destaques ficam com o Bloco da Anitta e Bloco da Preta, ambos no circuito do Parque Ibirapuera (Vila Mariana), além do tradicional encerramento do Carnaval, feito pelo Bloco Pipoca da Rainha com Daniela Mercury (Sé).

Anitta traz o seu bloco pela primeira vez para São Paulo, e promete participações especiais em quatro horas de show. Segundo a assessoria da cantora, cerca de mil profissionais devem atuar na festa, nas áreas de segurança, limpeza, equipe técnica, produção, entre outros. A expectativa é de 300 mil foliões. “Temos um carinho imenso por essa cidade que sempre nos recebeu tão bem e agora é um privilégio pode puxar um trio nesse lugar icônico que é o Parque Ibirapuera. Estamos preparando um set de aproximadamente 04 horas com participações especiais”, diz Anitta.

A Prefeitura de São Paulo alterou os trajetos de alguns blocos que vão passar pela cidade neste final de semana. O desfile do “Kebradeira”, neste sábado, passa para a Av. Hélio Pelegrino. Antes, iria acontecer na rua Henrique Schaumann. Já o “Kaya na Gandaia” deixa a avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini e passa para a região central. No domingo, o bloco “Vou de Táxi” mudou para a avenida Hélio Pelegrino.

Preocupação com coronavírus

A chegada do coronavírus ao Brasil tem deixado muita gente em alerta. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), esclarece que profissionais de saúde foram capacitados para orientar os foliões sobre os cuidados e a prevenção quanto ao novo coronavírus. Durante os eventos do pós-carnaval, serão disponibilizados 17 postos médicos no sábado e 18 no domingo.

“As tendas serão abertas duas horas antes do horário dos eventos e fechadas quando a Polícia Militar encerrar a programação do local. Cada posto contará com profissionais da saúde, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que estarão à disposição da população para atendimentos pontuais e a indicação de unidades de saúde específicas, caso haja necessidade de atendimento”, diz a prefeitura em comunicado.

A publicitária Lucineide Fonseca, 25 anos, pretende conferir os shows da Baiana System e da Anitta. Sobre o risco do novo vírus, ela evita se preocupar. “Acho que as pessoas estão muito assustadas com isso, e não precisa desse alarme todo”, diz a publicitária.

Especialistas são cautelosos em relação ao alarde sobre a transmissão do coronavírus. Ainda que descartem o risco de circulação do vírus na folia, sobretudo pela chegada de viajantes ao País, médicos chamam atenção para a trasmissão de outras doenças respiratórias.

A professora de infectologia da Unifesp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Nancy Bellei, alerta para a incidência da influenza no cidade País, e que os casos podem aumentar nos próximos dias no País. “O que a gente tem bastante, já em São Paulo, é a influenza. Já atendi dois pacientes com o vírus (na última quinta-feira, 27)”, relata a professora.

Nancy também explica que sair ou não para o bloco é uma decisão pessoal, mas recomenda que diante dos sintomas, o ideal é ficar em casa. De todo modo, Nancy recomenda cuidados para quem for pular carnaval, como se afastar de quem tosse ou espirra, pois mesmo no estágio de incubação, a influenza também pode ser transmitida. “Em ambientes abertos, como blocos, a questão é mais o contato próximo. Com gotícula, secreção, o contágio é mais difícil do que em ambientes fechados”, esclarece a médica.

O virologista Pedro Vasconcelos, do Instituto Evandro Chagas, também reforça o alerta para o risco de contágio de doenças respiratórias. Diante do atual cenário do coronavírus, o médico avalia que é o risco é maior para outros vírus, como influenza e sarampo.

“Este é o período sazonal da gripe. Neste período, ela tende a um aumento. A concentração de pessoa num determinado espaço físico, como é o caso do carnaval, que as pessoas estão em blocos ou agrupadas em arquibancadas, a tendência é que aumente o risco de transmissão de doenças com transmissão respiratória”, diz Pedro. “O sarampo, a influenza e outros vírus respiratórios, como parainfluenza,adenovírus, podem aumentar a transmissão”, completa.

Veja a programação

